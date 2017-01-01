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    Росію можуть не допустити до участі в «Євробаченні-2018»

    • Сьогодні, 20:57
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    Євробачення
    Євробачення

    Росія може бути позбавлена права відправити свого представника на змагання в наступному році через відмову показувати по телебаченню «Євробачення-2017»

    Європейський мовний союз розгляне можливість недопуску Росії до музичного конкурсу «Євробачення» в 2018 році. Вердикт буде винесено після проведення змагання в Києві, повідомили організатори події російським ЗМІ у п'ятницю, 14 квітня.

    «В пріоритеті у нас саме шоу. Будь-яке рішення про те, які дії вчинити з приводу ситуації, що склалася, буде прийнято тільки після заходу», — заявили в ЄВС.

    За діючими правилами конкурсу, Росія може бути позбавлена права відправити свого представника на змагання в наступному році через відмову показувати по телебаченню «Євробачення-2017».

    Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

    Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

    Російський «Перший канал» заявив, що не транслюватиме пісенний конкурс «Євробачення-2017» через відмову української влади впускати до країни для участі в ньому співачку Юлію Самойлову.


    Джерело: Лента.Ру

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