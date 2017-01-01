РосЗМІ назвали московського юнака-вбивцю прихильником «Правого сектору»

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Знаменита візитка Яроша

Пропагандисти Кремля скрізь бачать «руку Яроша»

У російських ЗМІ заявляють, що 15-річний підліток, який убив інструктора стрілецького клубу в Москві, нібито був шанувальником української організації «Правий сектор».

Про це повідомила Lenta.ru, пославшись на джерело, близьке до слідства, пізніше інформацію передрукували інші російські пропагандистські ЗМІ, зокрема, сайт телеканалу «Звезда».

За словами неназваного джерела, підліток, який скоїв вбивство, а потім покінчив з собою, захоплювався радикальними націоналістичними ідеями і симпатизував «Правому сектору», діяльність якого в РФ заборонена.

Підліток, про якого йде мова, увечері 20 лютого в одному з московських стрілецьких клубів під час тренування по стрільбі направив пістолет Glock 17 на свого інструктора, вистрілив і втік зі зброєю. Інструктор отримав поранення, від якого помер. Незабаром тіло юнака-убивцi знайшли на коліях залізничної станції, імовірно, він вчинив самогубство.

В Twitter телеканалу «Звезда» коментатори висміюють інформацію про зв'язок підлітка-вбивці з «Правим сектором», дехто згадує знамениту «візитку Яроша».

«Все правильно зробив, як Ярош заповідав», «Шанувальник як саме? Пісні їх слухав або плакати з автографами збирав?», «А візитку ПС знайшли?», «Ну так. Просто так діти не стріляють у дорослих. А винен «Правий сектор», «Ліплять вже «Правий сектор» куди ні попадя», «Ага, і візитку Яроша залишив», - пишуть користувачі Twitter.