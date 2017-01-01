Рознервувалась: Захарова двічі не змогла прочитати позицію МЗС РФ щодо інциденту в Сирії

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Марія Захарова

Після конфузу Захарову ще раз показали в ефірі, де вона все ж таки змогла зачитати заяву МЗС щодо ситуації в Сирії

Офіційний представник російського МЗС РФ Марія Захарова двічі переривала читання офіційного коментаря відомства з приводу ракетного удару ВМС США на базу військ Башара Асада в Сирії.

Під час прямого включення телеканалу «Росія 24» Захарова спочатку спробувала з'ясувати, чи відключили ВГТРК трансляцію, а потім двічі невдало намагалася прочитати текст заяви. Після цього з незрозумілих причин трансляція з МЗС була відключена.

Після конфузу Захарову ще раз показали в ефірі телеканалу, де вона все ж таки змогла зачитати заяву МЗС щодо ситуації в Сирії.Офіційний представник російського МЗС РФ Марія Захарова двічі переривала читання офіційного коментаря відомства з приводу ракетного удару ВМС США на базу військ Башара Асада в Сирії.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.