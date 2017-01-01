Санкції захистять економіку України від російських кібератак - РНБО

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Кібератаки

Російське програмне забезпечення надає потенційну можливість несанкціонованого доступу

Санкції проти російських виробників програмного забезпечення спрямовані на зменшення можливостей здійснення Росією кібератак проти державного сектору економіки України. Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки та оборони України Валентин Петров під час «круглого столу» у Києві на тему: «Нові санкції щодо країни-агресора: що далі?».

«Санкції стосуються не програмних продуктів, а фізичних чи юридичних осіб. У даному випадку, якщо ми говоримо про ІТ-сферу, то це стосується розробників, поширювачів, фірм, які надають підтримку чи пов’язані з ІТ-індустрією. Чим це обумовлено? Звичайно, із загрозами у сфері безпеки. Питання №1 - коли розслідували атаки на фінансовий сектор, які відбулися у грудні минулого року, то виявилося, що на переважній більшості вражених машин було встановлено російське програмне забезпечення. Як кажуть класики «за порєбриком»: «Совпадение? Не думаю!» - сказав він.

Представник РНБО зазначив, що російське ПЗ надає потенційну можливість несанкціонованого доступу. «Ми припускаємо, що російське програмне забезпечення, перш за все, надає потенційну можливість несанкціонованого доступу до інформації. Можливість надання шкоди цілісності, доступності та повноті інформації - це ще один аспект, пов’язаний з кібербезпекою», - заявив Петров, коментуючи запровадження санкцій.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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Джерело: Укрінформ