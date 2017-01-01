Савченко підправила свої списки полонених

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Надія Савченко

Савченко виділила в списку загиблих і звільнених

Народний депутат України Надія Савченко опублікувала відкориговані списки полонених. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Скореговані списки, завдяки спільній роботі з вами, за 10 січня (2017). Те, що встигли опрацювати. Перевіряйте. Блакитний колір - звільнені. Червоний колір - загиблі. Помаранчевий колір - росіяни, котрих шукають «днр». Жовтий колір - росіяни, котрих шукають «лнр», - написала Савченко.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.

У Службі безпеки України заявляють, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками.