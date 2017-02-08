У США представили всіх кандидатів на ключові пости в адміністрації Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Частина кандидатів вже приступила до виконання своїх обов'язків

Офіційний Вашингтон заявив про завершення процесу формування команди глави США.

«Президент Дональд Трамп сьогодні офіційно оголосив 24 особи, які будуть служити разом з ним», - йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Тож, згідно списку пропонуються такі кандидати:

Віце-президент - Майкл Пенс

Держсекретар - Рекс Тіллерсон

Міністр фінансів - Стівен Мнучин

Глава Пентагону - Джеймс Меттіс

Міністр юстиції, генеральний прокурор - Джефф Сешнс

Міністр внутрішніх справ - Райан Зінке

Міністр сільського господарства - Сонні Пердью

Міністр торгівлі - Уілбур Росс

Міністр праці - Ендрю Паздер

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб - Томас Прайс

Міністр житлового будівництва і міського розвитку - Бенджамін Карсон

Міністр транспорту - Елен Прат

Міністр енергетики Річард Перрі

Міністр освіти - Бетсі Девос

Міністр у справах ветеранів - Девід Шалкин

Міністр національної безпеки - Джон Келлі

Начальник апарату співробітників Білого дому - Райнс Прібес

Представник США на торговельних переговорах - Роберт Лайтхайзер

Директор національної розвідки - Деніел Коутс

Постійний представник США при ООН - Ніккі Хейлі

Директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому - Мік Малвейни

Директор ЦРУ - Майк Помпео

Глава Федерального агентства по охороні навколишнього середовища - Скотт Прюітт

Керівник Управління у справах малого та середнього бізнесу - Лінда Макмеон

Як відомо, частина кандидатів вже затверджені на своїх посадах. Зокрема, сьогодні Сенат США підтримав кандидатуру Джеффа Сешнса на посаду генпрокурора США, а сьомого лютого мільярдерку Бетсі Девос на посаду міністра освіта.