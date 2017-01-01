У Міноборони побачили, як шахтарі масово тікають до бойовиків, аби не залишитись без заробітку через блокаду

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Відсутність робочих місць та потреба утримувати свої родини спонукає безробітних вступати до російських терористичних військ, повідомляє Міноборони

Мешканці Донбасу активно вступають до російських терористичних військ, оскільки не хочуть залишилися без роботи внаслідок припинення поставок вугілля залізницею.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, російське окупаційне командування збільшує нарощує боєздатність за рахунок призову робітників підприємств вугледобувного комплексу, які залишилися без робочих місць та у такий спосіб суттєво підвищили рівень укомплектованості окремих підрозділів 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) та 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) другого армійського корпусу так званої «ЛНР».

Зазначається, що особливо інтенсивно агітаційну кампанію з вербування місцевого населення для проходження військової служби за різними військовими спеціальностями розгорнуто у містах Довжанськ, Ровеньки, Луганськ, Алчевськ та Кадіївка.

«Відсутність робочих місць та потреба утримувати свої родини спонукає безробітних вступати до російських терористичних військ, що вже дозволило суттєво підвищити рівень укомплектованості окремих підрозділів 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС Росії», - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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