Шахтарі окупованого Донбасу сплатили Україні 1,9 млрд податків у 2016 році

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Міністр заявив, що 50 тисяч шахтарів, які працюють на окупованих територіях та мають українські паспорти, сплачують податки Українській державі

Шахтарі, які продовжують працювати на окупованих територіях Донбасу та були зареєстровані в Україні, також платять податки.

Про це під час брифінгу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, повідомляє Еспресо.TV.

Він зазначив, що 50 тисяч шахтарів, які працюють на окупованих територіях та мають українські паспорти, також сплачують податки державі.

«Кількість податків тільки за минулий рік склала 1,9 мільярдів гривень, у тому числі й відрахування на збройні сили України», - наголосив Насалик.

За його словами, у травні та червні 2016 року, коли поставки антрацитового вугілля були відсутні, Міністерство хотіли змусити перереєструвати ці шахти на території, які захопили бойовики, втім Україна на це не пішла.

Нагадаємо, як заявив заступник міністра з питань АТО Георгій Тука, Україна не веде торгівлю вугіллям з непідконтрольними територіями, оскільки вугілля переміщається з видобувних підприємств із зони АТО, і кошти на самопроголошені республіки за нього не перераховуються.

Як відомо, сьогодні йде 11 день блокади залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування залізниці в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що учасники блокади на Донбасі зібралися створити збройні пости.