Торгівлі вугіллям з окупованим Донбасом не існує – Тука

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Георгій Тука

Тука підкреслив, що видобувні підприємства, розташовані на неконтрольованих територіях, перереєстровані на контрольовану українською владою територію

Україна не веде торгівлю вугіллям з непідконтрольними територіями, оскільки вугілля переміщається з видобувних підприємств із зони АТО, і кошти на самопроголошені республіки за нього не перераховуються. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив заступник міністра з питань АТО Георгій Тука.

«Як такої торгівлі вугіллям (з непідконтрольними територіями, - ред.) не існує. Вугілля використовують в основному дві юридичні особи - «Центренерго» і ДТЕК. Є різні шахти на підконтрольних територіях, і ті, які поставляють нам вугілля, належать компанії ДТЕК. Фактично компанія сама собі перевозить власні вантажі», - сказав Тука.

«Вугілля потрапляє на збагачувальні фабрики, після цього вугілля потрапляє на генерації, а потім у вигляді тепла або світла потрапляє до нас», - додав він.

При цьому Тука підкреслив, що видобувні підприємства, розташовані на неконтрольованих територіях, перереєстровані на контрольованій українською владою території. Також заступник міністра розповів, що у випадку, коли виникає необхідність поставити для шахти обладнання або матеріали для ремонтів, то все це купується на контрольованій території і переміщується через лінію розмежування на неконтрольовані території тільки при узгодженні з силовими відомствами, зокрема СБУ.

Нагадаємо, сьогодні йде 11 день блокади залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування залізниці в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що учасники блокади на Донбасі зібралися створити збройні пости.