Ще один український банк оголошено банкрутом

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечить виплати в обсязі близько 96 млн грн

Національний банк України відніс «Фортуну-банк» до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляють у НБУ.

За результатами діагностичного обстеження АТ «Фортуна-банк», проведеного у першій половині 2016 року, у липні 2016 року затверджено необхідний обсяг докапіталізації банку. Відповідно до діагностичного обстеження, всі банки другої двадцятки за розміром активів, які потребували докапіталізації, мали забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

АТ «Фортуна-банк» подало до Національного банку план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку. Протягом 2016 року керівництво та власник істотної участі банку вживали заходів для виконання вимог з докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників – пов’язаних осіб, спрямування коштів субординованого боргу в основний капітал банку.

Однак вжиті керівництвом АТ «Фортуна-банк» та власником істотної частки цього банку заходи з його докапіталізації були недостатніми для забезпечення позитивного значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

НБУ наголошує, що 91% (2167 осіб) усіх вкладників АТ «Фортуна-банк» отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 96 млн грн.