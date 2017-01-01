Шуфрич на росТВ звинуватив українську владу в ескалації конфлікту на Донбасі

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Нестор Шуфрич

Влада спекулює на темі війни, не зацікавлена в мирному врегулюванні і саботуватиме Мінські угоди, заявив Шуфрич

Народний депутат із фракції «Опозиційний блок» Нестор Шуфрич звинуватив українську владу в саботажі Мінських домовленостей та ескалації конфлікту на Донбасі. Відповідну заяву він зробив в ефірі російського пропагандистського каналу «Росія 24».

«Влада спекулює на темі війни, не зацікавлена в мирному врегулюванні і буде саботувати Мінські угоди», – заявив Шуфрич.

«Я абсолютно впевнений, що якщо українську владу не змусять, а, на жаль, опозиція сьогодні не в змозі тиснути на українську владу, хоча деякі представники роблять усе, щоб змусити хоча б президента України, керівництво України, реалізувати Мінські угоди, але в сьогоднішній ситуації ми повинні зробити все, щоб Україна виконала свої угоди», – додав він.

Як відомо, 31 січня проросійські війська продовжили штурмові дії і активно застосовують артилерію і міномети в районі населеного пункту Авдіївка.

У середу, 1 лютого, українські військовослужбовці відбили дві спроби штурму, здійснені від початку доби бойовиками. Однак під час відбиття нападів один боєць ЗСУ загинув, кілька осіб дістали поранення.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.

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Джерело: Українська правда