Сім’ї загиблих гірників шахти «Степова» досі не отримали грошей

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Також стало відомо, що гірники другої зміни на шахті відмовились спускатись вниз, поки їм не нададуть гарантії безпеки

Сім’ям загиблих гірників шахти «Степова» досі не перерахували грошей від держави. Про це сьогодні, 7 березня, повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«На сьомий день після аварії не перераховані кошти членам сімей загиблих. Тут виникли якісь нестиковки: то комісію невчасно формували, то паралельну комісію створили, то розпорядження вчасно не видали. Такого раніше не було. Прийшли нові люди до влади, які або не вміють працювати, або вони цинічні. Це потрібно буде виправляти», – заявив Волинець.

Він також повідомив, що гірники другої зміни на шахті «Степова» відмовились спускатися у шахту. «Вони поставили питання, щоб їм були надані гарантії безпеки», – пояснив Волинець.

Він додав, що вчора відбулося перше засідання урядової комісії. Однак до складу комісії не був включений представник міністерства фінансів, міністерства економіки, міністерства юстиції.

«Ми звернули увагу на те, що є паралельна комісія від Держпраці, однак у ній теж не було представників від міністерства, що було порушенням. Не дивлячись на це, через добу не було створено експертної комісії. Довелось мені як голові незалежної профспілки звертатись із заявою до прем’єра Гройсмана»,- заявив Волинець.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинуло. Всіх гірників на шахті «Степова» підняли на поверхню. Загалом після трагедії на шахті «Степова» на Львівщині госпіталізовано 21 шахтаря. Пізніше стало відомо, що всіх постраждалих на цій шахті перевозять на лікування до Львова.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».

Прем’єр Володимир Гройсман пообіцяв допомогу сім’ям загиблих та постраждалих на Львівщині гірників.

Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.

Джерело: zik.ua