Зросла кількість постраждалих через вибух на шахті «Степова»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стан 9 потерпілих – важкий, 14 – середньої важкості

На лікуванні в опіковому відділенні Львівської 8-ї міської клінічної лікарні, станом на 4 березня, перебуває вже не 20, а 23 гірника, які постраждали від вибуху на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля».

Про це повідомляє ZIK із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

«Стан 9 потерпілих – важкий, 14 – середньої важкості», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 3 березня було госпіталізовано ще трьох постраждалих від вибуху гірників.

Як відомо, Міненерговугілля влаштує перевірку всіх українських шахт.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».