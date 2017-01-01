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    Сім’ям загиблих гірників на шахті «Степова» надійшли гроші від Фонду соцстрахування

    • Сьогодні, 07:19
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    &nbsp;Шахта &laquo;Степова&raquo;
     Шахта «Степова»

    Загальна сума виплат становить майже 1,9 млн грн

    Сім’ї загиблих гірників на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» отримали виплати з Фонду соціального страхування. Про це  повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

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    «Фонд соціального страхування провів розрахунки для виплат усім родинам загиблих. Загальна сума становить 1 мільйон 888 тисяч гривень. З них по 160 тисяч гривень на сім'ю, а також по 32 тисячі на утриманця сім'ї», - зазначили у  прес-службі.

    Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

    За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули, 23 госпіталізовано. За фактом вибуху на шахті «Степова» зареєстровано кримінальне провадження.

    За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану. 

    Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.

    3 березня уряд ухвалив рішення про створення спеціальної комісії з розслідування причин аварії на шахті «Степова». Комісію очолив Геннадій Зубко.

    Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко вчора заявив, що із системи безпеки УТАС зникли всі дані про момент аварії на шахті.

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