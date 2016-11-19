Слідство проти Насірова завершиться за два місяці – Холодницький

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Фото DW Назар Холодницький

У САП наразі конкретної інформації про стан голови Державної фіскальної служби немає

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро планують завершити розслідування кримінального провадження проти глави ДФС Романа Насірова до 3 травня. Про це повідомив заступник генпрокурора – голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«У органа слідства (НАБУ) є два місяці, щоб завершити слідство. Вони (детективи бюро) пообіцяли нам на нараді, яка передувала цим подіям, що протягом двох місяців його завершать», – заявив Холодницький.

Глава САП зазначив, що заборонив слідчим і прокурорам розголошувати будь-яку інформацію про розслідування. За його словами, антикорупційні органи мають намір домогтися обвинувального вироку у цій справі.

Назар Холодницький також зауважив, що наразі конкретної інформації про стан голови ДФС не має. «Зараз чекаю на інформацію від усіх детективів щодо встановлення всіх тих обставин. Я бачив в інтернеті, що є різні твердження, що він був непритомним і зараз ми цю інформацію перевіряємо, оскільки прокурора антикорупційної прокуратури так і не допустили до підозрюваного, а підозру оголошували детективи НАБУ, які все-таки змогли, і за це ми їм вдячні, пройти в приміщення лікарні. Зараз усі інші подробиці будемо уточнювати», – сказав голова САП.

Холодницький також зазначив, що вчора, 2 березня, прокурора антикорупційної прокуратури до Насірова не допустили. «Справді, вчора були детективи разом із прокурором, попередньо встановивши його місце перебування, а саме в лікарні «Феофанія». Вони прибули на місце з метою повідомити йому про підозру. Ні прокурора, ні детективів не пропускали тривалий час. Прокурора антикорупційної прокуратури так і не допустили до Романа Насірова і підозру оголошував старший детектив групи», – зазначив Холодницький.

Джерело: 112 Україна

Джерело: Українські новини

Джерело: УНН