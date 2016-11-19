  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Слідство проти Насірова завершиться за два місяці – Холодницький

    • Сьогодні, 10:34
    • Розсилка
    Назар Холодницький
    Фото DW
    Назар Холодницький

    У САП наразі конкретної інформації про стан голови Державної фіскальної служби немає

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро планують завершити розслідування кримінального провадження проти глави ДФС Романа Насірова до 3 травня. Про це повідомив заступник генпрокурора – голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

    «У органа слідства (НАБУ) є два місяці, щоб завершити слідство. Вони (детективи бюро) пообіцяли нам на нараді, яка передувала цим подіям, що протягом двох місяців його завершать», – заявив Холодницький.

    Глава САП зазначив, що заборонив слідчим і прокурорам розголошувати будь-яку інформацію про розслідування. За його словами, антикорупційні органи мають намір домогтися обвинувального вироку у цій справі.

    Назар Холодницький  також зауважив, що наразі конкретної інформації про стан голови ДФС не має. «Зараз чекаю на інформацію від усіх детективів щодо встановлення всіх тих обставин. Я бачив в інтернеті, що є різні твердження, що він був непритомним і зараз ми цю інформацію перевіряємо, оскільки прокурора антикорупційної прокуратури так і не допустили до підозрюваного, а підозру оголошували детективи НАБУ, які все-таки змогли, і за це ми їм вдячні, пройти в приміщення лікарні. Зараз усі інші подробиці будемо уточнювати», – сказав голова САП.

    Холодницький також зазначив, що вчора, 2 березня, прокурора антикорупційної прокуратури до Насірова не допустили. «Справді, вчора були детективи разом із прокурором, попередньо встановивши його місце перебування, а саме в лікарні «Феофанія». Вони прибули на місце з метою повідомити йому про підозру. Ні прокурора, ні детективів не пропускали тривалий час. Прокурора антикорупційної прокуратури так і не допустили до Романа Насірова і підозру оголошував старший детектив групи», – зазначив Холодницький. 

    Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

    Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

    Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

    Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконноАнтикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

    Джерело: 112 Україна

    Джерело: Українські новини

    Джерело: УНН

    Читайте також
    НАБУ Роман Насіров САП Назар Холодницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ