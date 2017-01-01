Снігопади в Польщі паралізували дороги

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Фото: dziennikzachodni.pl Водіїв просять бути обережними на дорогах.

132 тисячі осіб залишаються без електрики

Польща, як і Україна, потерпає від снігопадів. Особливо засипало гірські райони, повідомляє tvn24.pl.

Через снігопад повалені дерева, обірвані дроти, 132 тисячі осіб по всій країні залишаються без електрики, передає Onet.Pl.

Синоптики кажуть, що похолодання триватиме до кінця тижня. Крім того, снігопади засипали і деякі регіони Хорватії та Німеччини.

Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи.

Через снігопади закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

У Миколаєві оголосили штормове попередження.

У Керчі закрили поромну пераву.

На Закарпатті оголосили штормове попередження та ймовірні лавини.