  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні у Запоріжжі поховають Юрія Реву, загиблого під Авдіївкою

    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка

    Загиблому бійцю було 56 років, в нього залишились жінка та двоє дітей

    Загиблого під Авдіївкою бійця ЗСУ  Юрія Реву, поховають сьогодні, у неділю, 5 лютого на кладовищі Святого Миколая у Запоріжжі, повідомляє місцеве видання.

    Траурна церемонія відбудеться 5 лютого, на кладовищі Святого Миколая, початок об 11:00.

    Читайте також

    Загиблому бійцю було 56 років. За даними в.о. заступника воєнкома Запорізького обласного військового комісаріату по роботі з особовим складом Владислава Чумака, військовий уклав контракт з Хортицьким військкоматом в червні 2016 року. Вдома у нього залишилася дружина і двоє дітей.

    Нагадаємо, лише за п’ятницю, 3 лютого, в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових.

    Як повідомлялось раніше, 1 лютого на Майдані Незалежності в Києві попрощались з бійцями, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

    А 3 лютого у Києві прощались із загиблим під Авдіївкою бійцем 72-ї бригади ЗСУ Леонідом Дергачем. Лейтенант Дергач посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

    Читайте також
    зона АТО Донбас обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ