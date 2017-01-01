Сьогодні у Запоріжжі поховають Юрія Реву, загиблого під Авдіївкою

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Загиблому бійцю було 56 років, в нього залишились жінка та двоє дітей

Загиблого під Авдіївкою бійця ЗСУ Юрія Реву, поховають сьогодні, у неділю, 5 лютого на кладовищі Святого Миколая у Запоріжжі, повідомляє місцеве видання.

Траурна церемонія відбудеться 5 лютого, на кладовищі Святого Миколая, початок об 11:00.

Загиблому бійцю було 56 років. За даними в.о. заступника воєнкома Запорізького обласного військового комісаріату по роботі з особовим складом Владислава Чумака, військовий уклав контракт з Хортицьким військкоматом в червні 2016 року. Вдома у нього залишилася дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, лише за п’ятницю, 3 лютого, в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових.

Як повідомлялось раніше, 1 лютого на Майдані Незалежності в Києві попрощались з бійцями, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

А 3 лютого у Києві прощались із загиблим під Авдіївкою бійцем 72-ї бригади ЗСУ Леонідом Дергачем. Лейтенант Дергач посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького.