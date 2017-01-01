Соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту

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Микола Ляскін

Микола Ляскін стверджує, що його побив поліцейський

Керівника московського відділення «Партії прогресу» Миколу Ляскіна госпіталізували до Боткінської лікарні з підозрою на струс мозку. Він стверджує, що поліцейський вдарив його по голові в автозаку при затриманні на мітингу на Тверській.

Як розповів Російській службі ВВС Ляскін, в лікарні з ним перебувають двоє співробітників поліції.

«Лікарі кажуть, що підозра на струс виправдовується, але вони ще продовжують обстеження», - додав він.

Окрім того, Ляскін уточнив, що поліцейський, який його вдарив, з ним у лікарню не поїхав.

Опозиціонер розповів, що отримав удар по голові в автозаку. Він зазначає, що все відбулося на очах 11 осіб, які перебували з ним в одному автозаку. Поліцейського, який його вдарив, опозиціонер може впізнати в обличчя.

Видання зазначає, що на недільній акції в Москві затримали понад 900 осіб. Це більше, ніж під час масових акцій протесту в 2012 році на Болотній площі в Москві. Серед затриманих в столиці є також неповнолітні.

Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції. В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

«Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

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