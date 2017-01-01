Справа Мартиненка: НАБУ просить Яценюка вгамувати своїх однопартійців

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Фото: Станіслав Груздєв Політики від «Народного фронту» у судовому засіданні по справі Мартиненка

Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді

Народні депутати від партії «Народний фронт», зловживаючи своїм статусом, здійснюють тиск на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні Миколи Мартиненка та Сергія Переломи. Про це йдеться у заяві НАБУ, яка була оприлюднена у суботу.

«Під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня в приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше десяти нардепів та декілька діючих міністрів від партії «Народний фронт». Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та прокурорам. Зокрема, депутати [Георгій] Логвинський та [Павло] Пинзеник заявили слідчому судді [Олександру] Бобровнику, що його очікує «доля суддів Киреєва та Чауса». Деякі інші заяви присутніх у залі суду політиків на адресу Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема й про те, що новостворені антикорупційні органи відпрацьовують «замовлення Кремля», «розвалюють коаліцію» та переслідують «героя Майдану», взагалі виходили за межі здорового глузду та етики державного діяча», - сказано в ній.

Національне антикорупційне бюро закликало керівництво партії «Народний фронт», яка входить до діючої правлячої коаліції та несе пряму відповідальність за долю країни, «вгамувати своїх однопартійців, оскільки вони своєю поведінкою не лише заважають правосуддю, але й знищують ті крихти довіри, які ще лишилися в суспільства до державних інститутів».