Справа Насірова: слідчого суддю ще не визначили

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Роман Насіров

САП чекає офіційної інформації, хто буде слідчим суддею

Слідчого суддю у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова ще не визначили. Про це розповів «РБК-Україна» прес-секретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ярослав Гордієвич.

Він також зазначив, що система розподілу суддів повинна визначити час і місце розгляду відводу слідчому судді у справі Насірова.

«Зараз ми чекаємо офіційної інформації з суду, де він відбудеться, хто буде слідчим суддею. Спочатку буде розглядатися за процедурою, буде розглядатися відвід судді, який заявила сторона захисту, а потім буде розглядатися наше (САП. - Ред.) клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Зараз ми чекаємо місця призначення судового засідання», - сказав Гордієвич.

Разом з ти адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив журналістам, що суд над Насіровим продовжиться в Солом'янському райсуді. «Ми офіційно заявимо, щоб справа продовжувалась в цьому суді», - заявив Лисак.

За його словами, про час початку засідання повинен додатково повідомити прес-секретар суду.

Раніше повідомлялось, що сьогодні о 9:30 має розпочатися чергове судове засідання у справі Насірова.

Як повідомлялося, сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.