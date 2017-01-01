Стала відома зарплата Авакова за лютий

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Арсен Аваков

За результатами роботи міністр отримав понад шість тисяч грн премії

Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за лютий становила 53 тис. 653 гривні. Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит «Українських новин».

Так, сума коштів, нарахована Авакову в лютому, становила 53 тис. 653 гривні, з них посадовий оклад – 16 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 4 тис. 320 гривень, надбавка за роботу з таємними документами – 3 тис. 200 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 16 тис. гривень, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниці – 3 тис. 200 гривень, 4 тис. 313 гривень – зарплата за час відряджень, 6 тис. 620 гривень – премія за результатами роботи в січні.

Матеріальна допомога у лютому міністру не встановлювалася та не виплачувалися. Після вирахування податків та зборів міністру виплачено 43 тис. 191 гривню.

Зарплата Авакова за грудень 2016 року становила 42,9 тис. гривень, за січень – 39,2 тис. гривень.

Як повідомлялося, заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за лютий становила 35 тис. 675 гривень.

Заробітна плата міністра інформаційної політики Юрія Стеця за лютий становила 14 тис. 476 грн.

Зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.