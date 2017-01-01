Стало відомо, чому в Україні знову запрацювали сервіси «Яндекса»

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Додатки «Яндекса» переїхали на іншу «хмару» і тепер «живуть там», пояснив експерт

В Україні у багатьох провайдерів знову доступні сервіси російського «Яндекса», які раніше були заборонені указом президента.

Причина - дії «Яндекса», який зробив ряд антиблокувальних заходів, заявив в коментарі «Страна.ua» голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко.

«Доступ відновився вже два дні. Але це не через те, що оператори перестали блокувати. Це пов'язано, швидше за все, з тим, що додатки «Яндекса» переїхали на іншу «хмару» і тепер живуть там. Зараз провайдери повинні постійно моніторити ситуацію, дивитися, яка у них IP-адреса і постійно її блокувати. Але «Яндекс» може цю динамічну адресу міняти хоч кожну годину. Ми просто через рік заблокуємо всі IP-адреси в Європі. Простіше вже відрізати інтернет від країни. Ці догонялки існують у всьому світі у всіх, хто підходить до цієї роботи несистемно. Системно це теж неможливо заблокувати на 100%, але щоб воно було більш-менш ефективно, потрібно закуповувати дороге устаткування», - сказав Федієнко.

«Найголовніше, щоб правоохоронні органи не використовували це як метод тиску на операторів. Оператор-то виконав приписи. На той момент це спрацювало. Але «Яндекс» зробив контрдії і я не знаю, що потрібно, щоб його тепер заблокувати», - говорить директор Інтернет -асоціації.

Раніше «Яндекс» офіційно підтвердив, що закриває свої представництва в Україні.

Нагадаємо, Служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія «Яндекс» передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ.

Раніше, співробітники Служби безпеки України під час обшуків в офісах російської компанії «Яндекс», які проходили в Києві та Одесі, вилучили серверне обладнання та документацію, та направлять їх на експертизу.

Також повідомлялося, що український підрозділ Mail.Ru буде закрито, а його працівникам запропонують продовжити роботу в російських офісах компанії.

Раніше стало відомо, що «ВКонтакте» закриває український офіс.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.