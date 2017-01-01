Суд Ростова відмовився організовувати відеозв’язок з Януковичем

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Віктор Янукович

Завтрашнє судове засідання у справі Януковича зривається через російський суд

У Ростовському суді заявили, що до них не надходило звернення Оболонського районного суду Києва для організації відеозв'язку з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Украна».

У суді наполягають, що на цій підставі завтрашнє судове засідання у справі Януковича організовано не буде.

При цьому раніше в Ростовському суді відповіли на запит адвокатів, що суд готовий до організації відеозв'язку з Києвом для забезпечення участі Януковича в засіданні 18 травня.

Нагадаємо, Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку для участі у судовому засіданні.

4 травня Оболонський районний суд Києва почав розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Оболонський райсуд частково задовольнив клопотання захисту екс-президента Віктора Януковича про участь останнього у підготовчому засідання в режимі відеоконференції. Засідання мало відбутися 18 травня.

Також сьогодні прокуратура повідомила, що напередодні розстрілів на Майдані Янукович поспілкувався з Путіним.