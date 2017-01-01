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    Суд Ростова відмовився організовувати відеозв’язок з Януковичем

    • Сьогодні, 20:56
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Завтрашнє судове засідання у справі Януковича зривається через російський суд

    У Ростовському суді заявили, що до них не надходило звернення Оболонського районного суду Києва для організації відеозв'язку з екс-президентом України Віктором Януковичем.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Украна».

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    У суді наполягають, що на цій підставі завтрашнє судове засідання у справі Януковича організовано не буде.

    При цьому раніше в Ростовському суді відповіли на запит адвокатів, що суд готовий до організації відеозв'язку з Києвом для забезпечення участі Януковича в засіданні 18 травня.

    Нагадаємо, Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку для участі у судовому засіданні.

    4 травня Оболонський районний суд Києва  почав розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

    Оболонський райсуд частково задовольнив клопотання захисту екс-президента Віктора Януковича про участь останнього у підготовчому засідання в режимі відеоконференції. Засідання мало відбутися 18 травня.

    Також сьогодні прокуратура повідомила, що напередодні розстрілів на Майдані Янукович поспілкувався з Путіним.

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