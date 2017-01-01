Янукович хоче допитати Порошенка і Яценюка

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Екс-президент Віктор Янукович

Наступне засідання у справі Януковича заплановане на 18 травня

Екс-президент України Віктор Янукович бажає допитати Петра Порошенка, Арсенія Яценюка та інших під час відеоконференції з київським судом у рамках справи про держзраду. Про це передає РІА «Новости».

«Зараз я чекаю виклику з ростовського суду для участі в судовому процесі в режимі відеоконференції. Так, як це було в листопаді 2016 року... Зараз я знову чекаю цього моменту. Але тепер, у рамках судового процесу в Оболонському суді, я зможу особисто допитати Порошенка, Турчинова, Яценюка, Луценка, Парубія та інших організаторів державного перевороту. Питання для них у мене вже готові», – йдеться в заяві президента-втікача.

Нагадаємо, 4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва надав можливість захисту для участі обвинуваченого Януковича у підготовчому судовому засіданні шляхом відеоконференцзв’язку. Наступне засідання у справі Януковича заплановане на 18 травня.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Як відомо, генпрокурор відзвітує перед Радою наступного тижня, 24 травня.

Як повідомляв «Главком», керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов пропонував наступного тижня запросити генерального прокурора Юрія Луценка до парламенту для звіту щодо повернення грошей Януковича.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що заарештовано майже 1,5 мільярда доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди буде перераховано до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін також заявляв, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.