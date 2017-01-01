З'явилося відео, як детективи НАБУ вручали підозру сплячому Насірову

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Адвокати запевняють, що під час зачитування підозри Насіров був непритомним

У мережі інтернет з'явилося відео, як детективи НАБУ зачитували підозру голові ДФС Роману Насірову, який перебуває в лікарні «Феофанія».

Адвокати запевняють, що під час зачитування підозри Насіров був непритомним. Пізніше лікарі нібито відвезли його до реанімації.

Як видно на відео, прокурорам НАБУ вдалося потрапити у палату, де відпочивав Насіров.

«А кому ви зачитує? Людина непритомна», – сказав хтось із лікарів.





Нагадаємо, сьогодні зранку прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поінформувала, що Насіров, ймовірно, мав намір виїхати за кордон. «Оперативним шляхом нам стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів, тому прокурором вчора було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій. Як тільки розпочалися слідчі дії вчора вдень, голова Державної фіскальної служби миттєво опинився на лікуванні в Феофанії», - прокоментував керівник САП Назар Холодницький.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

3 березня Кабмін усунув Насірова з посади глави ДФС на час слідства.

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