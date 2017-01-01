Суд відмовив адвокатам «у негайному звільненні» з-під варти Мартиненка

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За словами адвоката, затримання Мартиненка було незаконним

Захист заявив клопотання у Солом’янському районному суді Києва про негайне звільнення їхнього підзахисного, колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, однак суд відмовив захисту у задоволенні клопотання.

За словами адвоката, затримання Мартиненка було незаконним і він має бути негайно звільнений з-під варти, оскільки детектив не надав жодного доказу про те, що їхній підзахисний може втекти.

«Затримання було необгрунтованим. І цього достатньо, щоб Микола Мартиненко зараз негайно був звільнений з-під варти... Необхідності затримання Мартиненка не існувало», — зазначив адвокат.

Водночас прокурор САП наголосив, що існували всі правові підстави для затримання підозрюваного. Прокурор пояснив, що у своїй заяві адвокат просить дослідити один з ризиків, які викладені у клопотанні САП про обрання запобіжного заходу Мартиненку і будуть оголошені і дослідженні при його розгляді по суті.

Слідчий суддя Олександр Бобровник, заслухавши думки учасників процесу, відмовив захисту у задоволенні клопотання про негайне звільнення з-під варти Мартиненка.

Раніше захист заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи заявив відвід слідчому судді Солом’янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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Засідання продовжив слідчий суддя Олександр Бобровник

Солом'янський райсуд м. Києва продовжив розгляд клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу для екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Засідання продовжив слідчий суддя Олександр Бобровник, у відводі якого раніше було відмовлено стороні захисту.

Відразу після початку засідання сторона обвинувачення подала клопотання про долучення нових матеріалів до розгляду справи про обрання запобіжного заходу, серед яких, зокрема, був протокол допиту Давида Жванія.

Раніше захист заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи заявив відвід слідчому судді Солом’янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання»