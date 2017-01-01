Суд заарештував паспорт, годинник і телефони Насірова

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Роман Насіров

Рахунки Насірова заарештовувати не стали

Солом'янський районний суд Києва заарештував мобільні телефони, годинники та паспорт відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це «Українським новинам» повідомив його адвокат Костянтин Дорошенко.

«У нього не арештовані ні рахунки, ні майно, ні нерухомість. Арештовано тільки особисті речі, мобільні телефони, годинник, паспорт громадянина України, які вилучалися при обшуку у нього й у дружини», - сказав адвокат.

Захист голови ДФС вважає незаконним арешт його особистих речей і оскаржив дане рішення суду. Суд розгляне апеляцію у середу, 19 квітня.

Вчора Насірова було помічено у візовому центрі.

Нагадаємо, Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Його підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

20 березня Насіров прибув до Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві для здачі документів, які дають право на виїзд за кордон.

17 квітня Насіров став новим президентом Федерації дзюдо України.