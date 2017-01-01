Насірова помітили у візовому центрі. Збирається тікати за кордон? (фото)

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Роман Насіров

Чоловіка, схожого на Насірова, бачили у візовому центрі

Сьогодні, 18 квітня, відстороненого очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова було помічено у візовому центрі vfs.global. Про це повідомляє блогер Олексій Тамразов на своїй сторінці в Facebook.

«Як повідомляють небайдужі громадяни, сьогодні, близько 12:30 у візовому центрі vfs.global був помічений чоловік в темних окулярах дуже схожий на главу Федерації дзюдо України Романа Насірова. Коли там змагання з дзюдо в Європі? Потрібно вчасно відкрити візу», - написав він і оприлюднив фото.

Нагадаємо, Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Його підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

20 березня Насіров прибув до Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві для здачі документів, які дають право на виїзд за кордон.

17 квітня Насіров став новим президентом Федерації дзюдо України.