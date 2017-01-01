Насіров здав в міграційну службу документи, які дають право на виїзд за кордон

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Роман Насіров

Екс-очільник ДФС також вкотре заявив про готовність співпрацювати з органами досудового розслідування

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров сьогодні прибув до Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві для здачі документів, які дають право на виїзд за кордон.

Про це Насіров написав на своїй сторінці у Facebook

«Сьогодні прибув до ГУ Державної міграційної служби України в місті Києві, щоб виконати обов'язки відповідно до ухвали суду і здати на зберігання документи наявні в мене, що дають право на виїзд, окрім тих що вилучили», - повідомив Насіров.

Також екс-очільник ДФС додає, що «ніколи не збирався переховуватися від слідства, а навпаки завжди готовий співпрацювати з органами досудового розслідування».

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала від Британського національного агентства по боротьбі зі злочинністю підтвердження того, що Насіров має британський паспорт. Крім того, повідомлялося, що посадовець має також угорське громадянство.

Сам Насіров інформацію про наявність у нього паспортів Великої Британії і Угорщини спростовує.

«Главком» раніше повідомляв, що начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків заявив, що Насіров не здав паспорт громадянина Великої Британії.

Нагадаємо, що 7 березня Солом'янський районний суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 млн грн.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

16 березня дружина та тесть Насірова внесли за нього грошову заставу, і його було звільнено з-під варти.

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