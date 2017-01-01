Суд зняв арешт з паспортів Насірова, але не з годинників і золота

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Апеляційний суд Києва підтвердив законність арешту у Насірова близько 30 тис. євро готівкою, 10 годин і золота

Апеляційний суд Києва зняв арешт з паспортів і залишив під арештом колекцію годинників екс- голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Про це написав у себе на сторінці у Facebook депутат Верховної Ради від фракції «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Журжій.

«Апеляційний суд Києва підтвердив законність арешту у Насірова близько 30 тис. євро готівкою, 10 годин і золота», - зазначив він.

З документів та паспортів Насірова арешт був знятий. «Проте це не означає, що документи будуть йому повернуті, адже вони будуть передані Міграційній службі на виконання ухвали про обрання запобіжного заходу, винесеної ще 6 березня», - додав він.

Як повідомлялось, Солом'янський районний суд Києва заарештував мобільні телефони, годинники та паспорт відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Нагадаємо, Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Його підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

20 березня Насіров прибув до Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві для здачі документів, які дають право на виїзд за кордон.

17 квітня Насіров став новим президентом Федерації дзюдо України.