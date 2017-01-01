Сутички в Дніпрі: нападника на ветеранів АТО заарештували на 2 місяці

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Нападника на ветеранів АТО у Дніпрі заарештували на 2 місяці

Поліція затримала 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО у Дніпрі

Один з нападників на ветеранів війни на Донбасі, який брав участь у заворушеннях під час акцій 9 травня, заарештований на 2 місяці.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков.

«Перший Дніпровський «тітушка» вже за ґратами — вирок суду: заарештований на 2 місяця. І настрій різний на двох фотографіях з різницею в два дня .. і Вілкул не допоміг», — написав він.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Як стало відомо сьогодні, поліцію Дніпропетровщини очолив Віталій Глуховеря.

Як повідомляв «Главком», новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти.

Пізніше, вночі, 11 травня, невідомі підпалили офіс Опоблоку. У партії не виключають, що цей інцидент пов’язаний з подіями 9 травня у Дніпрі.

Зазначимо також, що сьогодні низка партій націоналістичного спрямування, зокрема ВО «Свобода», «Правий сектор» та інші, пікетують Головне управління МВС України. Активісти вимагають жорстко покарати керівництво міністерства за те, що сталося 9 травня.