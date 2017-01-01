Теракт у Лондоні: поліція провела сім арештів

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Теракт в Лондоні Фото: EPA / UPG

Терориста застрелили, підозрюють, що він пов'язаний з ІДІЛ

Сім арештів провели у зв'язку з терактом біля британського парламенту.

Про це з посиланням на дані поліції повідомляє AFP.

«Сім арештів провели за теракт біля британського парламенту», - повідомили у поліції. Подробиць поки що не повідомляють. Нападника застрелили вчора, підозрюють, що він пов'язаний з ІДІЛ

Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Загалом відомо про п’ятьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

Місцева влада Парижа прийняла рішення погасити вогні на Ейфелевій вежі в пам’ять жертв теракту.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».