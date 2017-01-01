На Ейфелевій вежі погасять вогні в пам'ять жертв теракту в Лондоні

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Ейфелева вежа

Вогні вимкнуть 01:00 за київським часом

Місцева влада французького Парижа прийняла рішення погасити вогні на Ейфелевій вежі в пам’ять жертв теракту у Лондоні.

Про це у Twitter написала мер міста Анн Ідальго.

J'ai décidé l'extinction de la #TourEiffel, ce soir à minuit, en hommage aux victimes de l'attentat survenu à #Londres. #NousSommesUnis — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 22 березня 2017 р.

Підсвічування на Ейфелевій вежі буде вимкнена опівночі за місцевим часом (01:00 за київським часом).

Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

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В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападника. Ще 20 людей поранено.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту».