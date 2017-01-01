  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Ейфелевій вежі погасять вогні в пам'ять жертв теракту в Лондоні

    • Сьогодні, 00:50
    • Розсилка
    &nbsp;Ейфелева вежа
     Ейфелева вежа

    Вогні вимкнуть 01:00 за київським часом

    Місцева влада французького Парижа прийняла рішення погасити вогні на Ейфелевій вежі в пам’ять жертв теракту у Лондоні.

    Читайте також

    Про це у Twitter написала мер міста Анн Ідальго.

    Підсвічування на Ейфелевій вежі буде вимкнена опівночі за місцевим часом (01:00 за київським часом).

    Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

    Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

    Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

    МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

    В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападника. Ще 20 людей поранено.

    Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту».

    Читайте також
    теракт Великобританія Франція Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ