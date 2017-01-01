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    Терориста Гіві поранено після того, як він обстріляв власні позиції

    • Сьогодні, 12:03
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    За даними з радіоперехоплення, батальйон «Сомалі» зазнав втрат на 40%

    Бойовик «ДНР» Михайло Толстих, більш відомий на прізвисько Гіві, поранений під Донецьком.

    Про це повідомляє сайт сепаратистів так званого Центру оперативної взаємодії, передає «Остров».

    «Гіві поранений у боях у північній частині Донецька», – йдеться в повідомленні.

    Подробиці про поранення бойовика і їх тяжкість наразі не наводяться.

    Також, за повідомленнями в соціальних мережах, бойовики продовжують обстріли з «Градів», розташованих у Донецьку.

    Як повідомляє волонтер Мартін Брест, «мегакомандир» Гіві своєю артилерією накрив свої ж позиції в районі ринку «Господарочка». 

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    За даними з радіоперехоплення, батальйон «Сомалі» зазнав втрат на 40%.

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    Раніше  повідомлялося, що загін терориста Гіві готується до штурму Авдіївки.

    Нагадаємо, терористи гарантували тишу та пішли у наступ в Авдіївці.

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