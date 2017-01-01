Терориста Гіві поранено після того, як він обстріляв власні позиції

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За даними з радіоперехоплення, батальйон «Сомалі» зазнав втрат на 40%

Бойовик «ДНР» Михайло Толстих, більш відомий на прізвисько Гіві, поранений під Донецьком.

Про це повідомляє сайт сепаратистів так званого Центру оперативної взаємодії, передає «Остров».

«Гіві поранений у боях у північній частині Донецька», – йдеться в повідомленні.

Подробиці про поранення бойовика і їх тяжкість наразі не наводяться.

Також, за повідомленнями в соціальних мережах, бойовики продовжують обстріли з «Градів», розташованих у Донецьку.

Як повідомляє волонтер Мартін Брест, «мегакомандир» Гіві своєю артилерією накрив свої ж позиції в районі ринку «Господарочка».

За даними з радіоперехоплення, батальйон «Сомалі» зазнав втрат на 40%.

Раніше повідомлялося, що загін терориста Гіві готується до штурму Авдіївки.

Нагадаємо, терористи гарантували тишу та пішли у наступ в Авдіївці.