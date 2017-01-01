Загін терориста Гіві готується до штурму Авдіївки

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Кількість жертв серед мирного населення Авдіївки досі достеменно не відома

Авдіївка знову під обстрілами бойовиків. Загін Гіві перебуває у зоні бойових дій. Про це повідомляє прес-офіцер оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» Володимир Лазарев.

За останніми даними, в районі шпиталю Авдіївки було кілька вибухів мін. Але сам шпиталь не пошкоджено.

«Головна особливість обстрілів у тому, що сьогодні з о пів на другу ночі активно в районі Авдіївки російські окупанти почали обстріл із «Градів». Але ці «майстри» влучили по будинках мирних мешканців», – повідомив Володимир Лазарев.

Наразі триває рятувальна операція. Рятувальники надають допомогу місцевому населенню.

Загін Гіві перебуває у зоні бойових дій. Вони чекають на команду про початок штурму. Але військові кажуть, що так легко і гладко, як хоче противник, не буде.

«Провели обстеження п’ятиповерхівки, в яку зранку влучив снаряд. Ремонтники беруться за відновлення пошкоджень», – розповів голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

На сьогодні кількість жертв серед мирного населення уточнюється. Тому що деякі люди перебувають наразі під завалами.

«Ворожі сили перегрупувалися. Вони зосередили велику кількість артилерії великого калібру. Навіть приводять у бойову готовність систему «Мста» (російська 152-мм дивізіонна самохідна гаубиця). Також очікуються штурмові дії так званого спецзагону «Сомалі», – повідомляє прес-офіцер оперативно-тактичного угруповання «Донецьк».

Нагадаємо, у боях під Авдіївкою знищено «заступника» бойовика Гіві на прізвисько Консул.

Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили одного з ватажків «ДНР» на прізвисько Грек.

Сьогодні, за попередніми даними, в Авдіївці, яку бойовики вночі обстріляли з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», є поранені серед місцевого населення. Також є інформація про руйнування та пожежу у житловому районі міста.

Вчора українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, 17 поранено і трьох травмовано.