Тіло Вороненкова забрали з місця вбивства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці події зараз знаходиться глава Нацполіції Андрій Крищенко

Тіло застреленого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова забрали з місця злочину на вул. Пушкінській у Києві, слідчі дії тривають.

За даними телеканалу «112 Україна», на місце події прибули Юрій Луценко, Анатолій Матіос та Василь Грицак. Вони не говорили з журналістами, вони хвилин 15-20 перебували всередині готелю. Потім вони звідси виїхали. На місці події зараз знаходиться Андрій Крищенко (глава столичної поліції., - ред.). Дуже багато українських та іноземних журналістів також на місці події. Охоронці готелю, біля якого сталася трагедія запевнили, що ніякого відношення до депутата вони не мають і він не жив у них, він йшов повз.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Зазначимо, що Вороненков і Ілля Пономарьов, екс-депутати Держдуми РФ, є свідками Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича. За даними ГПУ, закон передбачає додавання в судовому слідстві свідчень Дениса Вороненкова, даних під письмовий протокол.