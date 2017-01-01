Трамп назвав боротьбу з мігрантами «військовою операцією»

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Дональд Трамп

Президент США заявив, що з країни депортують «поганих хлопців»

Президент США Дональд Трамп назвав «військовою операцією» зусилля влади щодо масових депортацій нелегальних мігрантів, які перебувають на території Сполучених Штатів.

Про це він заявив у четвер після зустрічі в Білому домі з бізнес-лідерами.

«Ми відправляємо з цієї країни реально поганих хлопців, у такий кількості, що ніхто ніколи не бачив раніше. Вони погані. І це військова операція», - наголосив глава Білого дому.

«Ви бачите, що відбувається на кордоні. Раптом, як ніколи раніше ми відправляємо членів банд. Ми відправляємо наркобаронів», - додав американський президент.

Водночас він нагадав, що Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр внутрішньої безпеки Джон Келлі зараз перебувають на переговорах у Мексиці, передусім, з питань охорони кордону та міграції з півдня до США.

«Це буде складна поїздка», - зазначив Трамп.

Тим часом у Мехіко після низки проведених зустрічей з керівництвом країни міністр Келлі заспокоїв мексиканських колег. Він зазначив, що уряд США не планує здійснювати масових депортації із застосуванням військової сили. Він підкреслив у цьому зв'язку, що все відбуватиметься із дотриманням прав людини та в тісній координації з урядом Мексики.

Держсекретар Тіллерсон, який також виступив на спільній прес-конференції, був небагатослівним. Він зазначив, що сторони озвучили під час переговорів кожна свої проблемні питання та «уважно вислухали одна до одну».

Як повідомляв «Главком», нещодавно мексиканець, який був втретє депортований з США, наклав на себе руки біля прикордонного пункту Чапарраль.