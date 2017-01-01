Трамп назвав Північну Корею «великою проблемою»
- Сьогодні, 02:18
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В КНДР заявили про успішне випробування балістичної ракети нового типу
Президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею «великою-великою проблемою», з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. Про це повідомляє Associated Press.
«Північна Корея - велика-велика проблема, і ми будемо вирішувати її дуже жорстко», - сказав Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Відзначається, що президент США поки не оприлюднив стратегію того, як США будуть вирішувати проблему «ядерних амбіцій» КНДР.
Нагадаємо, що в КНДР заявили про успішне випробування балістичної ракети нового типу в неділю. У повідомленні вказується, що лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробування балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку
Євросоюз закликав КНДР припинити запуск балістичних ракет. Південна Корея, США та Японія також засудили провокаційні дії Північної Кореї.
Відомо, що в ніч на неділю за київським часом КНДР здійснила запуск ракети, яка, піднявшись на висоту до 50 км і пролетівши близько 500 км, впала в Японське море.
Американські військові вважають, що це була ракета середнього радіусу дії.
Однією з цілей пуску Північною Кореєю балістичної ракети було перевірити реакцію нової американської адміністрації, йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.