Трамп звинуватив сенаторів у намаганні розв’язати третю світову війну

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Дональд Трамп

Трамп порадив сенаторам спрямували енергію на боротьбу з «Ісламською державою» і нелегальною імміграцією

Президент США Дональд Трамп піддав критиці сенаторів Джо Маккейна і Ліндсі Грема, які в свою чергу жорстко розкритикували Трампа за імміграційні обмеження для громадян семи країн з мусульманським населенням.

«Було б краще, якщо б сенатори спрямували енергію на боротьбу з «Ісламською державою», нелегальною імміграцією, а також зайнялися зміцненням безпеки кордонів, замість того, аби постійно шукати можливість розпочати Третю світову війну», - написав Трамп в Twitter.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.

Маккейн розкритикував введену Трампом заборону на в'їзд громадянам семи мусульманських країн, зазначивши, що ймовірно «ІДІЛ» не уникне можливості використати рішення президента США з метою пропаганди». Він також висловив здивування з приводу того, що в «чорний список» потрапив Ірак. Країна, де США спільно з Іракськими військами воюють проти ІДІЛ, передає Reuters.

Маккейн назвав введені Трампом обмеження «найбільш радикальними за всю історію національної безпеки США».

Як відомо, Дональд Трамп у п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Повідомлялося, що мешканці семи вищевказаних мусульманських країн не зможуть в’їхати в США навіть з Green Card.

Пізніше глава апарату президента США Рейнс Прібус заявив, що заборона на в'їзд громадянам 7 країн до США не розповсюджуватиметься на тих людей, хто має право на постійне проживання у країні.