Трамп звинуватив сенаторів у намаганні розв’язати третю світову війну

Трамп порадив сенаторам спрямували енергію на боротьбу з «Ісламською державою» і нелегальною імміграцією

Президент США Дональд Трамп піддав критиці сенаторів Джо Маккейна і Ліндсі Грема, які в свою чергу жорстко розкритикували Трампа за імміграційні обмеження для громадян семи країн з мусульманським населенням.

«Було б краще, якщо б сенатори спрямували енергію на боротьбу з «Ісламською державою», нелегальною імміграцією, а також зайнялися зміцненням безпеки кордонів, замість того, аби постійно шукати можливість розпочати Третю світову війну», - написав Трамп в Twitter.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.