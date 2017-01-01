Тука назвав причини загострення боїв під Авдіївкою

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Прямі переговори представників України і бойовиків легалізують «ДНР-ЛНР», чого і домагається Росія, вважає Тука

Загострення ситуації на Донбасі пов’язано зі спробою Росії силою змусити Україну піти на прямі переговори з бойовиками ОРДЛО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

За його словами, прямі переговори представників України і бойовиків легалізують так звані ДНР-ЛНР, чого і домагається Росія.

«Для тих, хто вміє читати: кремляді вже тривалий час намагаються посадити Україну за стіл переговорів в Мінську з донецькою персоною, яка перебуває в розшуку. Звісно, ми не піддаємось на тиск і шантаж, і робимо абсолютно вірно», – написав Тука.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено