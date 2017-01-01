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    У Авакова не вірять у версію підпалу складів з боєприпасами у Балаклії із безпілотника

    • Сьогодні, 07:36
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    Радник Міністра внутрішніх справ України Ілля Кива
    Радник Міністра внутрішніх справ України Ілля Кива

    Кива заявив, що пожежа знищує будь-які докази злочинів і безпілотник тут ні до чого

    Ситуацію, яка склалась у Балаклії, і маючи певний досвід, можу сказати, що я не вірю у версію підпалу складів з боєприпасами із безпілотника. Весь український повітряний простір відстежується.

    Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Ілля Кива, відповідаючи на запитання про вибухи снарядів у Балаклії.

    «Я з повагою відношусь до пана Грицака, тому що, фактично воював під його командуванням, коли він безпосередньо очолював антитерористичний центр. Але на скільки я можу зрозуміти ситуацію, яка склалась у Балаклії, і маючи певний досвід, можу сказати, що я не вірю у версію підпалу складів з боєприпасами із безпілотника», - сказав радник Міністра внутрішніх справ України Ілля Кива.

    Він розповів про те, як працюючи в департаменті протидії наркозлочинності шукали за допомогою безпілотників дурманні поля.

    «Був відділ авіарозвідки, де ми користувались безпілотниками, котрі прочісували місцевість на наявність конопляних чи макових полів. І я трохи маю поняття, що це таке. Насправді можна взяти безпілотник, котрий підніме і перенесе і 5 кг. Але весь повітряний простір відстежується», - розповів Кива.

    І додав, що пожежа знищує будь-які докази злочинів і безпілотник тут ні до чого. 

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

    Джерело: zik.ua

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