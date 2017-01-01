У Балаклії від боєприпасів очистили три сектори міста та чотири прилеглих населених пункти – ДСНС

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Найбільш «забрудненими» є території навколо військового арсеналу, зокрема мікрорайон Нафтовик

Впродовж 24 березня у Балаклії Харківської області та прилеглих населених пунктах працювало 9 піротехнічних розрахунків ДСНС. Вони здійснювали роботи з очищення територій від боєприпасів. Вже очищено три із дев'яти секторів міста Балаклія та 4 населених пункти, повідомляє прес-служба ДСНС.

Загалом піротехніки ДСНС виконали 146 заявок від громадян щодо виявлення боєприпасів. Найбільш «забрудненими» є території навколо військового арсеналу, зокрема мікрорайон Нафтовик. Про це повідомив Перший заступник Голови ДСНС Олег Мельчуцький під час брифінгу у Балаклійській районній державній адміністрації.

«Подальшими пріоритетними завданнями для ДСНС є очищення в найкоротші терміни територій міста та населених пунктів від боєприпасів. Для цього 25 березня буде залучено вже 15 піротехнічних розрахунків. Також рятувальники постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами та розповсюджують листівки, де описано алгоритм дій під час виявлення боєприпасів. Крім того, здійснюється гасіння пожеж на території Балаклії, що виникають внаслідок попадання вибухонебезпечних предметів. Також підрозділи ДСНС забезпечують підвіз води для безперебійної роботи спецтехніки Міноборони», - зазначив Олег Мельчуцький.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

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