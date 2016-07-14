У «Батьківщині» розповіли, чому насправді Артеменка позбавляють громадянства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Артеменко

Офіційного підтвердження від Адміністрації Порошенка про існування указу щодо припинення громадянства Артеменка ще немає

Народного депутата Андрія Артеменка позбавляють українського громадянства через те, що він почав критикувати владу.

Про це заявив Сергій Власенко, народний депутат України («Батьківщина»).

Він зауважив, що станом на сьогодні немає офіційного підтвердження від Адміністрації Президента про існування указу щодо припинення громадянства низки осіб, серед яких і народний депутат Андрій Артеменко.

Власенко нагадав, що про цей указ першими заявили партійці Радикальної партії України, вони ж опублікували «скан» цього указу, а потім його коментували. На думку народного депутата, це свідчить про те, що «ляшківці» повністю є підлеглими Адміністрації Президента і перебувають у тісному контакті та плідній співпраці.

«Тому вони ніякі не опозиціонери, а чисті колаборанти з режимом Порошенка», – вважає нардеп.

Власенко наголосив, що український топ-політикум, а мова йде про народних обранців, урядовців, мають мати лише один паспорт – український.

«Якщо ми говоримо про казус Артеменка, то це така абсолютно вибіркова річ. У момент, коли Артеменко почав критикувати Порошенка, Порошенко відразу винайшов якийсь квазіюридичний механізм і просто його прибрав з поля. Розуміючи, що він не може внести у ВРУ подання на Артеменка, бо немає жодних доказів», – вважає Власенко.

З його слів, з одного боку, це спроба розправитися з тим, хто критикує владу. Власенко запевняє, що це не поодинокий випадок, а тренд, поширений по всій країні.

Нардеп наголосив, що абсолютно не поділяє позицію Артеменка щодо Криму, та додав, що у США депутат презентував не лише скандальний документ щодо півострова, а й документи, які підтверджують корупцію Порошенка.

«І от за це його позбавили громадянства. Це моє глибоке внутрішнє переконання», – заявив Власенко.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства не лише народного депутата Андрія Артеменка, а й депутата Одеської міської ради Олександра Боровика.

Нагадаємо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

Читайте також матеріал «Главкома» Казус Артеменка. Чи відберуть мандат у скандального депутата

Джерело: zik.ua