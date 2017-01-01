У БПП уточнили: Ложкін сьогодні не причетний до прийняття політичних рішень

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Олександр Грановський

Грановський стверджує, що екс-главу АП «не посунували» від прийняття рішень

Колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін більше не впливає на прийняття політичних рішень в АП. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олександр Грановський.

«Наскільки мені відомо, він (Ложкін, - ред.) не причетний до прийняття сьогоднішніх політичних рішень і не є опініонмейкером», - сказав депутат. На уточнююче питання, чи це було особисте рішення політика, Грановський відповів, що «люди такого калібру, як Ложкін, не посуваються, щодо них приймається тільки спільне рішення».

Також нардеп висловив свою думку стосовно роботи в Кабміні іноземних урядовців. Він вважає, що міністри були не готовими до бюрократії.

«Навряд чи ви можете сказати щось погане про Яресько, а от про Абромавичуса кажуть не так добре, хоча я з ним особисто професійно не перетинався. Ці люди справляли дуже добре враження, але розкрилися інші проблеми, до яких вони не були готовими. Мабуть, вони були не готовими до бюрократії, з ранку до ночі відстоювати свою правоту, а українцю, який у цьому всьому виріс і має відповідне політичне та апаратне загартування, простіше лавірувати в таких обставинах», - вважає Грановський.

Нагадаємо, що Олександр Грановський також заявляв, що оточення президента Петра Порошенка не має стосунку до планів щодо дискредитації екс-прем’єра Арсенія Яценюка.