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    У Києві горить Бессарабський ринок

    • Сьогодні, 16:42
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    Рятувальники кажуть про займання у щитовій

    У центрі столиці горить підвальне приміщення Бессарабського ринку, передає «Київ оперативний».

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    Як зазначається наразі горить підвальне приміщення Бессарабського ринку у центрі Києва, а саме щитова.

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    У Києві горить Бессарабський ринок
    У Києві горить Бессарабський ринок
    У Києві горить Бессарабський ринок
    У Києві горить Бессарабський ринок
    У Києві горить Бессарабський ринок
    У Києві горить Бессарабський ринок

    На місці пожежі працюють рятувальники.

    З приміщення ресторану, який знаходиться у будівлі евакуйовані відвідувачі.

    Крім того евакуйований весь під’їзд будівлі.

    Нагадаємо, вчора на столичному радіоринку сталася пожежа.

     

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