У Києві горить Бессарабський ринок
- Сьогодні, 16:42
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Рятувальники кажуть про займання у щитовій
У центрі столиці горить підвальне приміщення Бессарабського ринку, передає «Київ оперативний».
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Як зазначається наразі горить підвальне приміщення Бессарабського ринку у центрі Києва, а саме щитова.
На місці пожежі працюють рятувальники.
З приміщення ресторану, який знаходиться у будівлі евакуйовані відвідувачі.
Крім того евакуйований весь під’їзд будівлі.
Нагадаємо, вчора на столичному радіоринку сталася пожежа.