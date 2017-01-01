У Мексиці на великому музичному фестивалі сталася стрілянина, п’ятеро осіб загинули
- Сьогодні, 16:09
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Пізніше стрілянина сталася в іншому клубі, який також проводив вечірку у рамках фестивалю
У Мексиці під час одного з найбільших музичних фестивалів у нічному клубі Blue Parrot («Блакитний папуга») сталася стрілянина.
Про це повідомляє Spin1038. Зазначається, що це сталося в останню ніч фестивалю BMP.
Серед загиблих є й один із охоронців. Внаслідок стрілянини поранення дістали дев'ятеро людей.
Про стрілянину також на своїй сторінці у Twitter повідомив відомий DJ Jackmaster.
Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM— JACKMASTER (@jackmaster) 16 января 2017 г.
Крім того, ще одна стрілянина сталася в іншому клубі, де також відбувалася вечірка в рамках фестивалю.
Momentos exactos del pánico en #BPMFestival por balacera en #BlueParrot pic.twitter.com/OqvnYdaq62— Ξ.M.Λ.C. Ü (@EMACUTV) 16 января 2017 г.
На сайті фестивалю повідомляється, що пальба у клубах може бути пов’язаною з картельними розбірками.