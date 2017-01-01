  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Мексиці на великому музичному фестивалі сталася стрілянина, п’ятеро осіб загинули

    • Сьогодні, 16:09
    • Розсилка

    Пізніше стрілянина сталася в іншому клубі, який також проводив вечірку у рамках фестивалю

    У Мексиці під час одного з найбільших музичних фестивалів у нічному клубі Blue Parrot («Блакитний папуга») сталася стрілянина.

    Читайте також

    Про це повідомляє Spin1038. Зазначається, що це сталося в останню ніч фестивалю BMP.

    Серед загиблих є й один із охоронців. Внаслідок стрілянини поранення дістали дев'ятеро людей.

    Про стрілянину також на своїй сторінці у Twitter повідомив відомий DJ Jackmaster.

    Крім того, ще одна стрілянина сталася в іншому клубі, де також відбувалася вечірка в рамках фестивалю.

    На сайті фестивалю повідомляється, що пальба у клубах може бути пов’язаною з картельними розбірками.

    Читайте також
    стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ