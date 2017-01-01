У Насірова на сьогодні запланована операція, - адвокат

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Насіров заявив, що тікати не планує

Солом’янський райсуд Києва буде засідати вночі, оскільки в Насірова на сьогодні, 27 квітня, запланована операція.

Про це під час засідання суду заявив адвокат Насірова.

Справу розглядає суддя Вікторія Кицюк, а не Олександр Бобровник, як раніше.

Бобровник, як повідомляв прокурор, захворів.

Суд пропонував перенести розгляд на 9 ранку четверга. Але адвокати наполягали на розгляді справи зараз, мотивуючи це тим, що у Насірова зранку операція.

Як повідомлялося, Насіров, який прибув на засідання суду, заявив журналістам, що тікати не планує і не планував. «Тому це затримання було незаконним. Жодних підстав мене заарештовувати не було», – сказав він.

Також Насіров розповів, що після завершення справи планує повернутися до роботи на посаді голови ДФС і що йому поки що не повернули паспорти.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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