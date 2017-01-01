У НАТО прокоментували ракетний удар США в Сирії

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Йенс Столтенберг

Альянс засуджує застосування хімічної зброї в Сирії як явне порушення міжнародних норм і угод

Сирійський режим несе відповідальність за розвиток подій, результатом якого став ракетний удар США. Про це йдеться у заяві генсека НАТО Йенса Столтенберга щодо ракетного удару США.

«Сирійський режим несе повну відповідальність за такий розвиток подій», - заявив він.

За словами генсека, НАТО послідовно засуджує застосування хімічної зброї в Сирії як явне порушення міжнародних норм і угод.

«Будь-яке використання хімічної зброї є неприйнятним, не може залишитися без відповіді, і винні мають бути притягнуті до відповідальності. НАТО вважає, що застосування хімічної зброї загрозою міжнародному миру і безпеці», - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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