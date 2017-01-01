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    У Путіна заявили: загострення на Донбасі - привід для якнайшвидшого налагодження діалогу РФ та США

    • Сьогодні, 14:11
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    <p>Дмитро Пєсков</p>

    Дмитро Пєсков

    Пєсков каже, Путін і Трамп під час телефонної розмови ситуацію в Україні не обговорювали

    Нинішнє загострення ситуації на південному сході України є ще одним приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ та США, зокрема щодо України. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    «Що стосується нинішнього загострення на лінії зіткнення, то, напевно, це зайвий привід для якнайшвидшого відновлення діалогу та співпраці між Росією і Америкою, зокрема в інтересах вирішення української кризи», - сказав він.

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    Водночас Пєсков зазначив, що під час телефонної розмови президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп ситуацію в Україні предметно не обговорювали.

    «Було зроблено акцент на необхідності якнайшвидшого врегулювання української кризи», - додав він.

    Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. 

    У середу, 1 лютого, українські військовослужбовці відбили дві спроби штурму, здійснені від початку доби бойовиками. Однак під час відбиття нападів один боєць ЗСУ загинув, кілька осіб дістали поранення.

    The Washington Post пов’язала загострення в Авдіївці з телефонною розмовою Путіна і Трампа.

     

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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    Росія США Авдіївка
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