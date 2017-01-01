У Росії Путіну пророкують зраду його найближчого оточення

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Володимир Путін

Коли Путін ослабне, його оточення розбіжиться, немов щури, переконаний Слава Рабінович

Люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна розбіжаться, як щури, коли він втратить свій вплив. Про це сказав у коментарі виданню «Гордон» російський фінансист і блогер Слава Рабінович.

«Коли причетних до дій Кремля людей з якихось причин «підвішують на гак», вони одразу «перевзуваються», стають політичними діячами і швидко звалюють з РФ, у тому числі й в Україну, звідки починають кричати, що Путін – це Гітлер. Хоча ще зовсім недавно підтримували фашистський режим Путіна. Зокрема, я кажу про екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Те, що він мерзота, це один аспект. Тут є другий важливий момент: коли Путін дуже ослабне, всі, подібні до Вороненкова, зрадять його тієї ж миті. Вони розбіжаться, немов щури», – переконаний Рабінович.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.

Вороненков виїхав з Росії восени 2016 року, а в грудні отримав українське громадянство.

Він заявив, що помічник президента РФ Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за анексію. Сам Вороненков також голосував за анексію Криму, проте заявляє, що його не було в залі під час голосування.